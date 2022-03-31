Уходя из ЧАЭС, оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев, - мэр Славутича Фомичев
Оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, однако забрали с собой взятых в плен нацгвардейцев
Об этом сообщает мэр Славутича Юрий Фомичев в своем интервью для издания "Бабель".
По его словам, российские оккупанты уже покинули Чернобыльскую АЭС. Кроме того, они забрали с собой нацгвардейцев, которых захватили в плен в первые дни войны.
Также мэр Славутича отметил, что российские войска уже отошли более чем на 40 километров от населенного пункта.
"Сегодня где-то ближе к обеду они выходили большой колонной из села Михайло-Коцюбинское. Сейчас мы пытаемся решать гуманитарные вопросы, уже завезли немного продуктов в город. Ездят волонтеры и вывозят людей в Киев - это пока не зеленый коридор", люди едут на собственных машинах", - информирует Фомичев.
- Напомним, что ранее российские оккупанты приняли решение покинуть ЧАЭС и ее город-спутник Славутич.
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