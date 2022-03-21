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Главная война с Россией "Уходите из России или станете нашими целями!": хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям, которые этого еще не сделали

"Уходите из России или станете нашими целями!": хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям, которые этого еще не сделали

21 мартa, 2022 понедельник
15:25
война с Россией

Международная группа хакеров Anonymous призвала все компании, работающие и уплачивающие налоги в бюджет России, прекратить работу

Об этом сообщает Anonymous в Twitter.

"Призываем все компании, которые продолжают работать в России, уплачивая налоги в бюджет преступного режима Кремля: Выйдите из России! Мы даем вам 48 часов на размышления и выход из России, иначе вы станете нашей целью!" - говорится в сообщении.

  • Напомним, международная группа хакеров Anonymous взломала базу данных Роскомнадзора и выложила в открытый доступ более 360 тысяч файлов.
  • 7 марта хакеры заявили о взломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

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