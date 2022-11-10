Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Уход оккупантов из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, однако битва за город не окончена, - ISW

Уход оккупантов из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, однако битва за город не окончена, - ISW

10 ноября, 2022 четверг
07:19
война с Россией

Американские аналитики считают, что бои за Херсон будут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW)

Американские аналитики назвали приказ российского военного руководства своей армии отойти с правого берега Днепра (в частности из Херсона) на левый новой фазой, где приоритетом является отведение своих войск в надлежащем порядке и задержка украинских сил, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление.

"Битва за Херсон пока незавершена, - отмечает ИSW, - но армия РФ отступает, а Украина добивается своей цели".

По мнению аналитиков, украинское контрнаступление на херсонском направлении с августа — в частности, скоординированная кампания блокирования, чтобы заставить российские силы отойти через Днепр без необходимости крупных украинских наземных наступательных действий, — вероятно, удалось. Украинские войска постоянно атаковали мосты через Днепр, центры поставок российских войск и их склады боеприпасов, объединяя эти удары с благоразумными и успешными наземными атаками на ключевые пункты – такие как Давидов Брид. И эта стратегия принесла результаты.

Так, командующий оккупационными войсками РФ в Украине Суровикин публично признал, что российские войска не могут обеспечить свою группировку в Херсоне и прилегающих районах из-за украинских ударов по критически важным российским линиям поставки. Российские источники отметили, что уход является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российским военным на правом берегу главных артерий снабжения, постепенно истощили их общую силу и возможности.

"Уход России с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, которая вовлечет украинские войска в сложный бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники", - рассуждают в Институте изучения войны. И добавляют, что происходящее отведение российских войск несовместимо с кампанией, которая имеет целью обмануть и заманить украинские войска в ловушку. Хотя неоспорим факт, что российское командование будет пытаться замедлить продвижение ВСУ, в частности в Херсоне, "но эти бои будут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке".

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск из Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину.

  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Херсон
Военные новости
Читайте также:
байден
9 ноября, 2022 среда
Байден на встрече с однопартийцами заявил, что потеря палаты представителей и сената будет иметь ужасные последствия, - CNN
Катерина Бех
9 ноября, 2022 среда
Биатлонистка, выступавшая за сборную Украины, получила вид на жительство в России
Ганна Маляр
9 ноября, 2022 среда
"Мы должны быть готовы ко всем сценариям": в Минобороны прокомментировали возможность дополнительной мобилизации
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 39.17
    Продажа 40.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
08:03
Эксклюзив
Герои Украины. "Россияне сначала убивали родных, а потом раздавали детям пряники", – сапер Виталий Галаша
07:58
Оккупанты ночью били по Никополю: есть раненная, повреждены 10 домов, линии электропередачи и газопровод
07:20
Оккупанты прекратили "эвакуацию" населения Херсона, - Генштаб
06:58
Выборы в США: в палату представителей переизбрали двух умерших политиков
06:25
Премьер Сербии: За убийство президента Вучича предлагали €5 млн
06:00
Байден рассказал, в какой военной помощи отказано Украине
05:49
Война в Украине: Пентагон подсчитал потери в армии РФ и число погибших украинцев
05:30
В Китае представили ракету нового поколения для посадки на Луну
05:21
Apple следит за владельцами iPhone даже без их разрешения
04:56
Страны Европы готовятся зимой к новой волне беженцев из Украины, - Reuters
04:29
Байден рассчитывает на продолжение двухпартийной поддержки противостояния российской агрессии в Украине
04:02
Ядерное сдерживание и усиление роли в НАТО. Макрон обнародовал новую оборонную стратегию Франции
03:35
На Юге ВСУ нанесли более 100 ракетно-артиллерийских и 8 авиаударов
03:08
В ближайшие недели: Франция передаст Украине еще шесть гаубиц Caesar
02:40
Трамп "несколько разочарован" результатами выборов в США, но все же считает их победными для республиканцев
02:13
Правительство Австрии пообещало выделить Украине еще 10 млн евро
01:46
Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США, - Байден
01:30
В Полтаве открыли мурал, посвященный Сергею Волыне, защитнику Мариуполя
01:19
Украина работает над введением секторальных санкций против России, – вице-премьер Свириденко.
01:03
Россияне роют окопы на севере Крыма: спутниковые фото
00:51
"Демократы хорошо провели ночь": Байден доволен предварительными результатами выборов в США
00:25
В этом году смертность от COVID-19 упала на 90%, - ВОЗ
00:23
Великая Британия предоставит Украине тысячу дополнительных ракет для ПВО "земля-воздух"
2022, среда
9 ноября
23:50
В войне в Украине погиб гражданин Великой Британии
23:46
Обновлено
Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это боремся, - Зеленский
23:06
"Это будет означать объявление войны всему миру": Зеленский предостерег Москву от попыток взорвать Каховскую ГЭС
23:04
Электроэнергию 10 ноября будут выключать по всей Украине: где применят наибольшие ограничения
22:42
Ассист Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в матче с "Лечче"
22:30
Конгресc США
Выборы в США: судьбу сената может решить второй тур в Джорджии, в нижней палате до сих пор преобладают республиканцы
22:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 ноября
21:45
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Происходит переломный этап боевых действий на Херсонщине. Колонка Сергея Згурца
21:39
Россия выпустила по приграничью Сумщины 190 снарядов и мин за день
21:29
Обновлено
Мария Захарова
В МИД Украины ответили на заявление Москвы о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
21:23
Порошенко поздравил ВСУ с освобождением Снигуровки и поиздевался над Путиным
21:05
Гостил у родственников: в результате российских обстрелов на Никопольщине погиб 47-летний мужчина
21:01
Кривой Рог
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы. Вероятно, Россия обстреляла район кассетными снарядами
20:56
Польша и Словакия увеличат расходы на оборону
20:45
Испания передала Украине 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов
20:36
США и Украина
США определили координатора по энергетической поддержке Украины
20:35
Мудрик
"Арсенал" провел переговоры с самым дорогим футболистом "Шахтера" Мудрыком
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV