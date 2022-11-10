Уход оккупантов из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, однако битва за город не окончена, - ISW

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW)

Американские аналитики назвали приказ российского военного руководства своей армии отойти с правого берега Днепра (в частности из Херсона) на левый новой фазой, где приоритетом является отведение своих войск в надлежащем порядке и задержка украинских сил, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление.

"Битва за Херсон пока незавершена, - отмечает ИSW, - но армия РФ отступает, а Украина добивается своей цели".

По мнению аналитиков, украинское контрнаступление на херсонском направлении с августа — в частности, скоординированная кампания блокирования, чтобы заставить российские силы отойти через Днепр без необходимости крупных украинских наземных наступательных действий, — вероятно, удалось. Украинские войска постоянно атаковали мосты через Днепр, центры поставок российских войск и их склады боеприпасов, объединяя эти удары с благоразумными и успешными наземными атаками на ключевые пункты – такие как Давидов Брид. И эта стратегия принесла результаты.

Так, командующий оккупационными войсками РФ в Украине Суровикин публично признал, что российские войска не могут обеспечить свою группировку в Херсоне и прилегающих районах из-за украинских ударов по критически важным российским линиям поставки. Российские источники отметили, что уход является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российским военным на правом берегу главных артерий снабжения, постепенно истощили их общую силу и возможности.

"Уход России с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, которая вовлечет украинские войска в сложный бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники", - рассуждают в Институте изучения войны. И добавляют, что происходящее отведение российских войск несовместимо с кампанией, которая имеет целью обмануть и заманить украинские войска в ловушку. Хотя неоспорим факт, что российское командование будет пытаться замедлить продвижение ВСУ, в частности в Херсоне, "но эти бои будут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке".

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск из Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.

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