Уход оккупантов из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, однако битва за город не окончена, - ISW
Американские аналитики считают, что бои за Херсон будут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке
Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW)
Американские аналитики назвали приказ российского военного руководства своей армии отойти с правого берега Днепра (в частности из Херсона) на левый новой фазой, где приоритетом является отведение своих войск в надлежащем порядке и задержка украинских сил, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление.
"Битва за Херсон пока незавершена, - отмечает ИSW, - но армия РФ отступает, а Украина добивается своей цели".
По мнению аналитиков, украинское контрнаступление на херсонском направлении с августа — в частности, скоординированная кампания блокирования, чтобы заставить российские силы отойти через Днепр без необходимости крупных украинских наземных наступательных действий, — вероятно, удалось. Украинские войска постоянно атаковали мосты через Днепр, центры поставок российских войск и их склады боеприпасов, объединяя эти удары с благоразумными и успешными наземными атаками на ключевые пункты – такие как Давидов Брид. И эта стратегия принесла результаты.
Так, командующий оккупационными войсками РФ в Украине Суровикин публично признал, что российские войска не могут обеспечить свою группировку в Херсоне и прилегающих районах из-за украинских ударов по критически важным российским линиям поставки. Российские источники отметили, что уход является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российским военным на правом берегу главных артерий снабжения, постепенно истощили их общую силу и возможности.
"Уход России с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, которая вовлечет украинские войска в сложный бой вблизи Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники", - рассуждают в Институте изучения войны. И добавляют, что происходящее отведение российских войск несовместимо с кампанией, которая имеет целью обмануть и заманить украинские войска в ловушку. Хотя неоспорим факт, что российское командование будет пытаться замедлить продвижение ВСУ, в частности в Херсоне, "но эти бои будут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке".
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск из Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину.
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.
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