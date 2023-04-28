ВСУ удерживают десятую часть Бахмута



Россияне пытаются вытеснить наши войска из Бахмута. ВСУи дальше удерживают чрезвычайно важные участки фронта. Украинские подразделения, по разным расчетам, удерживают где-то в пределах 10% города. Дома под контролем противника иногда переходят под наш контроль. За каждый дом идут активные боевые действия.

У Бахмута динамика имеет несколько нюансов. Наиболее тревожный – враг пытается протиснуться к перекрестку двух дорог. Та, которая ведет на Хромово и ведущая на Ивановское. В городе улицы Юбилейная и Чайковского. Это перекресток, где ведутся самые большие бои. Поблизости есть комплекс высоких построек, которые РФ пытается захватить. Захват этого перекрестка затрудняет использование базовых трасс. Пока они действуют, но трасса из Хромового страдает от обстрелов россиян. Там действуют наши бригады, отражающие попытки противника пересечь трассу и пока нам удается отбивать. Хотя перевозка логистических грузов происходит по другим трассам. Также используются грунтовые дороги между этими главными трассами, но они разбиты из-за того, что идет дождь и движется гусеничный транспорт.

Если россияне войдут в Бахмут, они окажутся в ловушке

Руководство и дальше настроено на сдерживание противника. Если нам придется постепенно покидать город, то я думаю, что основная линия обороны сдвинется на несколько километров. С Часового Яра будет дальше производиться обстрел противника. Бахмут уже держится десятый месяц. Военную и политическую миссию он выполнил полностью. Гуманитарную миссию он выполняет, потому что не позволяет врагу двигаться дальше.

Мы отходим медленно и вопрос окружения ставился противником. Вся мощь второй армии мира сконцентрирована на маленьком тактическом участке фронта. Нам удается уничтожать здесь самые боеспособные подразделения – ПВК Вагнера, десантников. Этот симбиоз не дал особого продвижения для РФ.

За пределами Бахмута россияне пытались продвигаться на Славянск. Есть риски по движению в сторону Северска, если не все силы россиян будут связаны в Бахмуте – чтобы обеспечить окружение группировки. Это возможно только тогда, когда у врага достаточно сил и средств. Бои за Бахмут показывают, что потенциал россиян исчерпан. Если они бросят резервы, то в лучшем случае они позволят вытеснить нас с 10% территории города, который мы удерживаем. Но это не повлияет на линию обороны. Остальные линии, которые есть в сторону Краматорска – позволят удерживать противника и никакого разрушения системы этих линий обороны не будет.

Я думаю, у них есть политическая задача вытеснить нас из городских построек. Все предыдущие постройки были разрушены. Затем объявить о политической победе до 9 мая, если они успеют. Далее россияне оказываются в ловушке. Наша артиллерия будет их уничтожать за счет огневого вала, удерживать продвижение противника и перемалывать их уже в самом Бахмуте, где осталось мало построек, чтобы держать оборону. Думаю, это будет системная ловушка.

Все фланги в городе не смыкаются из-за контрмер ВСУ, несмотря на то, что Россия усилила эти направления десантниками. Есть риски "смятения" флангов, о которых говорит Пригожин. Было заявление представителя 10-й бригады о возможности сюрпризов. Она сдерживает продвижение противника на Северск. Угрозы фронтальных ударов сохраняются. Главная задача наших войск – удержать фланги и дальше уничтожать противника в зоне Бахмута. Преимущество россиян в численности может привести к тому, что наши подразделения выйдут, но это не повлияет на оборону.

Новое наступление россиян на Донбассе не дало особых результатов

Авдеевка остается не менее горячим участком, чем Бахмут. Противник в последние дни пытался пробиться в Северное и Невельское. Это на юге, там мы проводили контратакующие действия. Несмотря на резервы продвижения или оцепления не происходит. Авдеевка стоит достаточно надежно и мощно, хотя враг активно применяет артиллерию и авиацию. Интенсивность использования артиллерии сравнима с этим февралем – враг подтянул технику, накопил запасы и пытается потеснить наши подразделения.

Такая же ситуация и в Марьинке. Это надежный пункт нашей защиты. Город разрушен. Все попытки россиян продвигаться - ни к чему не приводят. Также не могут двигаться в сторону населенного пункта Победа. Узел нашего надежного сопротивления - Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар демонстрируют то, что наличие наших сил и средств, несмотря на численное преимущество противника, позволяет его сдерживать уже длительное время. Это второе наступление на Донбассе к особым результатам не приводит.

В районе Кременной динамика не изменилась. Идут бои в лесничестве вокруг города, враг пытается продвигаться. Это можно делать только на гусеничной технике из-за погоды. Этот фактор несколько замедляет активность боевых действий, но это не касается артиллерии и авиации. Этот участок является сложным, но без изменений на линии фронта.

Удары ВСУ сеют панику среди россиян

Мы видим активизацию нашей артиллерии по левому берегу Днепра на Херсонщине, видим удары по противнику в Запорожской области. Фактически, это определенный признак начала какой-то динамики. Какое направление будет приоритетным в плане контрнаступления? Этого сейчас четко не знает никто. Планы масштабны. По всей линии фронта могут быть активизированы наступательные действия. Враг начинает паниковать. Когда в Херсонской области начинаются активные удары по его подразделениям, он вынужден покидать эти места. Это сеет панику среди российских военкоров, которые говорят о возможном наступлении ВСУ путем форсирования Днепра. Это сложная задача, но пусть противник учитывает все варианты, растягивающие линию обороны. Паника в рядах россиян нас абсолютно устраивает.

Удар по Умани – это проявление террористических наклонностей армии РФ

Последние два дня были тревожными – сначала был нанесен удар по Николаеву крылатыми ракетами "Искандер-К". Это самые современные ракеты и их количество у противника ограничено. Их использование против Николаева выглядит нерациональным. Можно предположить, что отрабатывались какие-то только что изготовленные образцы и проверялись их возможности. Удар по Умани – это проявление террористических наклонностей армии РФ, а как жители могут представлять угрозу для военных – не ясно. Кроме объяснения, что Россия проводит направленную политику геноцида по отношению к украинскому народу, что подтверждается и боевыми действиями, и этими ракетными ударами. Мы знаем, что были сбиты 21 из 23 ракет Х-101/Х-555. Под Киевом была обнаружена сбитая ракета. Интересно, что она не сдетонировала и ее маршрут был сложен – Сумская, Черниговская, Киевская области. Эти ракеты, возможно, запускаются для того, чтобы выявить дислокацию ПВО и создать предпосылки для более чувствительных ударов. Сейчас наше ПВО становится сильнее – мы получили новые образцы. Вечный поединок меча и щита будет продолжаться.