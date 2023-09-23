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Уха. Как вкусно приготовить блюдо
Уха – это старинное традиционное первое блюдо. Решили порадовать родных ухой? Тогда читайте наш рецепт
Уха – классический рецепт
Ингредиенты для приготовления ухи:
- вода – 3 л
- карп (может быть любая рыба) – 1 кг
- картофель – 700 г
- морковь – 200 г
- лук – один большой
- корень петрушки – 70 г
- лавровый лист – три штуки
- соль, перец (молотый и горошком) – по вкусу
- водка – одна столовая ложка
- зелень – по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления:
- чистим рыбу
- хорошо промываем
- отрезаем голову (чистим от жабр)
- отрезаем хвост
- бросаем в кипящую воду
- варим полчаса на малом огне
- вытаскиваем из кастрюли
- чистим корень петрушки и лук
- делаем глубокие надрезы крест-накрест
- чистим картофель
- нарезаем кубиками
- чистим морковь
- нарезаем соломкой
- лук и корень петрушки кладем в кипящий бульон
- добавляем нарезанный картофель, морковь.
- доводим до кипения
- солим, перчим
- варим пятнадцать минут
- нарезаем рыбу на порционные куски
- бросаем куски рыбы в кастрюлю
- добавляем лавровый лист, перец горошком, лавровый лист
- доводим до кипения
- варим десять минут на малом огне
- добавляем в кастрюлю одну столовую ложку водки
- отставляем из огня
- накрываем крышкой
- даем настояться пол часа
- вынимаем лук и корень петрушки
- при подаче уху посыпаем зеленью.
Приятного аппетита!
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