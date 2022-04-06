УКФ создал интерактивную "Карту культурных потерь"
Украинский культурный фонд запускает интерактивную "Карту культурных потерь", которая показывает масштабы разрушения оккупантами украинских памятников культуры
Об этом заявили в УКФ .
По предварительной информации, в результате полномасштабной войны РФ против Украины уничтожили или повредили более 150 различных памятников и объектов культуры.
Для наглядной демонстрации масштабов разрушений УКФ запускает "Карту культурных потерь". Визуализация этих военных преступлений опровергает заявления руководства РФ, что российская армия якобы наносит точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
"Отныне чуть ли не все разрушения, которые российская армия нанесла культурному наследию Украины, можно будет пересмотреть в режиме реального времени. Такая визуализация их преступлений в очередной раз будет доказывать, что Россия – лживая страна-террорист, которая, вопреки любым международным правилам ведения войны, международным. конвенциям, уничтожает все на своем пути. Также надеемся, что эта карта станет весомым аргументом в ходе дискуссий с партнерами об исключении РФ из рядов различных международных культурных организаций или объединений", - подчеркнул исполнительный директор УКФ Владислав Берковский.
Поучаствовать в наполнении карты может каждый. Фото- и видеодоказательства уничтожения россиянами памятников культуры во время войны против Украины можно отправить через специальный ресурс , а после подтверждения информации их отразят на интерактивной карте.
- Напомним, в Украине был создан сайт для фиксации преступлений РФ против культуры.
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