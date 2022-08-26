Указом об увеличении армии России Путин пытается избежать всеобщей мобилизации, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные, вероятно, хотят возместить ущерб от вторжения в Украину и собрать силы для продолжения "операции" в Украине.

"Объявления относительно скромной (однако, вероятно, все еще недостижимой) цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствуют о том, что Путин по-прежнему решительно настроен избежать полной мобилизации", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что кремль вряд ли сформирует достаточные силы для достижения конечной численности более 1 150 000 млн солдат, как это предусмотрено указом.

"Россия столкнется с проблемами на пути быстрого добавления большого количества новых солдат. Учебные способности России, вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях. И эти учебные подразделения, как сообщалось, понесли потери", - говорится в отчете Института.

Однако, по мнению аналитиков, РФ может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, чтобы привлечь около 130 тысяч человек взамен потерь.

Кроме того, кремль может использовать дополнительную конечную силу, чтобы официально включить в российскую армию силы "Л/ДНР" или новые российские добровольческие подразделения, формально не являющиеся частью российской армии.

"Увеличение боевой мощи России во всяком случае будет не очень большим", – считают в Институте изучения войны.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ до более чем 2 млн.

В украинском Министерстве обороны высмеяли такой указ президента России Владимира Путина.

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