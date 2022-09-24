Об этом сообщает LSM.

Отмечается, что указатель рижского микрорайона "Болдерая" в цвета российского флага разрисовали в ночь на 24 сентября. Процесс начат по статье Уголовного закона о хулиганстве.

Указатель установлен на въезде в Болдерай. Вандалы не только раскрасили его в цвета русского флага, но и оставили надпись на английском языке.

Мэр Риги Мартиньш Стакис в социальных сетях сообщил, что сотрудники самоуправления уже принимают меры, чтобы указатель, установленный по инициативе общественности, снова стал белым.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

21 сентября Латвия объявила , что не будет выдавать визы беглым от мобилизации россиянам.

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