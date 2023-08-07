Об этом сообщили в МИД Украины.

"В ходе телефонного разговора мы с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки Формулы мира и решений по расширению экспорта украинского зерна. Я выразил благодарность США за оказанную военную помощь и подчеркнул необходимость усиления дальнобойных способностей Украины путем предоставления нашей армии ATAC , – отметил Дмитрий Кулеба.

Энтони Блинкен также написал в твиттере о беседе, которую провел с украинским министром.

"Разговаривал с Дмитрием Кулебой о мерах безопасности, разговорах в Джидде, Саудовская Аравия, о справедливом и крепком мире в Украине и развитии контрнаступательных усилий Украины. Мы остаемся преданными и поддерживаем Украину в ее защите от агрессии России", – отметил он.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило, что у США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.