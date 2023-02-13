Указ Зеленского: первым заместителем министра обороны сможет стать генерал-лейтенант или вице-адмирал
Президент Владимир Зеленский 13 февраля подписал указ, согласно которому первым заместителем министра обороны Украины может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Известно, что президент внес изменения в изданные ранее указы о перечне замещаемых военнослужащими должностей. Однако быть первыми замминистра они смогут только на период военного положения.
Зеленский также поручил правительству внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 февраля, подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении персональных санкций против 200 физических лиц, связанных с РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 41.78Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное