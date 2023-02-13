Указ Зеленского: первым заместителем министра обороны сможет стать генерал-лейтенант или вице-адмирал

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Известно, что президент внес изменения в изданные ранее указы о перечне замещаемых военнослужащими должностей. Однако быть первыми замминистра они смогут только на период военного положения.

Зеленский также поручил правительству внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.