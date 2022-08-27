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Главная война с Россией Указ Путина об увеличении численности армии означает, что Россия готовится к затяжной войне, - генерал ВСУ Кривонос
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Указ Путина об увеличении численности армии означает, что Россия готовится к затяжной войне, - генерал ВСУ Кривонос

27 августа, 2022 суббота
20:13
война с Россией

Первый заместитель командующего ССО 2016-2019 гг. Сергей Кривонос рассказал, что указ президента страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении численности армии означает, что РФ готовится к затяжной войне

Военный поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Указ Путина об увеличении численно армии Российской Федерации показывает, что россияне готовятся к затяжной войне. Это также касается перевода в формат 24/7 работы предприятий оборонно-промышленного комплекса России. По всей территории РФ формируются батальонно-тактические группы, пока с небольшим успехом, но эта работа продолжается. Враг ищет пушечное мясо, чтобы бросить в мясорубку российско-украинской войны", - отметил Кривонос.

Генерал подчеркнул, что не стоит недооценивать врага.

"Одна из важнейших ошибок на войне, которую мы не имеем права допускать, - недооценка врага. Надо четко понимать, что у России достаточно больших ресурсов. Россияне также накапливают количество самолетов и вычмсляют работу наших систем ПВО. Но способность РФ наступать определяет не количество самолетов, а наша способность уничтожать воздушные цели врага", - заметил Сергей Кривонос.

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