Указ Путина об упрощенной выдаче российских паспортов на оккупированных территориях осудили в ЕС
Европейский Союз осуждает указы президента России, упростившие процесс предоставления российского гражданства и выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях
Об этом говорится в заявлении Евросоюза.
"Европейский Союз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную власть на местах. Европейский Союз также осуждает попытки ввести российский рубль как параллельную украинской гривне валюту, а также попытки навязать российские программы и учебные материалы, а также изменить язык обучения в школах тех районов Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под незаконным контролем российских оккупационных вооруженных сил", - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что все попытки изменить статус частей территории Украины являются явным нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины.
Отмечается, что Россия, ее политическое руководство, а также все причастные к нарушениям международного права и международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия.
"Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает Российскую Федерацию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в заявлении.
- Напомним, недавно Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсона и Запорожья. Согласно указу, на жителей Херсонщины и Запорожья распространяют процедуру предоставления гражданства РФ, ранее введенную для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
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