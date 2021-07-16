Указ об увольнении Тупицкого: Верховный Суд поддерживает реформы, но "изменения должны соответствовать Конституции"

Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда на Facebook.



В сообщении говорится, что ВС, как высший суд в системе, руководствуется принципом верховенства права.



"Суд продолжает поддерживать все положительные сдвиги, направленные на построение честного, справедливого, открытого, независимого суда. Любые реформы, способствующие этому, получают поддержку. В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией", - отметили там.

Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, т. к. президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.

В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.