Указ об увольнении Тупицкого: Верховный Суд поддерживает реформы, но "изменения должны соответствовать Конституции"
Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента в связи с признанием неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ
Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда на Facebook.
В сообщении говорится, что ВС, как высший суд в системе, руководствуется принципом верховенства права.
"Суд продолжает поддерживать все положительные сдвиги, направленные на построение честного, справедливого, открытого, независимого суда. Любые реформы, способствующие этому, получают поддержку. В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией", - отметили там.
- Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, т. к. президент вышел за рамки своих полномочий.
- Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
- В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.
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