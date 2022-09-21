Указ о частичной мобилизации в России появился на сайте кремля
Кремль опубликовал указ Владимира Путина "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"
Соответствующий указ появился на сайте ведомства.
Мобилизированные граждане будут иметь статус военнослужащих-контрактников.
Руководители регионов должны обеспечить призыв граждан в количестве и сроки, которые определит минобороны РФ.
Контрактники, уже проходящие службу, оставить ее не смогут до окончания частичной мобилизации (исключение - преклонный возраст, болезни или судебный приговор).
Россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставит право на отсрочку от призыва. Однако такое право будет определять правительство России.
По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, под мобилизацию подпадут отслужившие люди с боевым опытом, а также имеющие военно-учетную специальность. Студентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется.
Он также сказал, что в России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.
"Будет призвано по частичной мобилизации 300 тыс. резервистов. Мобилизация проводится для контроля уже "освобожденных" территорий", - подчеркнул чиновник.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
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