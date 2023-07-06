Уимблдон: украинки Свитолина и Цуренко вышли в третий круг
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы во втором раунде Уимблдонского турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четверг, 6 июля, Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 76-е место, победила бельгийку Элизе Мертенс (28) – 6:1, 1:6, 6:1.
Леся Цуренко (60) обыграла чешку Екатерину Синякову (32) – 6:4, 6:1.
Еще одна украинка – Ангелина Калинина (26) в матче первого круга одолела испанку Джессику Боусас Манейро (167) – 6:4, 6:3.
Уимблдон
Женщины
1 круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Боусас Манейро (Испания) – 6:4, 6:3
2 круг
Элина Свитолина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:1, 1:6, 6:1
Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:1
- 5 июля в первом круге Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк победила Марию Саккари из Греции.
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