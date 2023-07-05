Уимблдон: украинка Костюк победила восьмую ракетку мира на старте турнира
В 1/64 финала Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк оказалась лучше представительницы Греции Марии Саккари
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Костюк – Саккари длился 1 час 57 минут. В первом сете украинка уступила 0:6, но сумела улучшить ситуацию во втором и третьем – 7:5, 6:2.
Марта Костюк выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки.
Это первая победа украинки над соперницей из топ-10 рейтинга WTA. Мария Саккари является восьмой ракеткой мира, Марта Костюк – 36.
Уимблдон
Первый круг
5 июля
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 0:6, 7:5, 6:2
- В апреле украинская теннисистка Элина Свитолина выразила возмущение из-за разрешения россиянам и белорусам выступить на самом престижном теннисном турнире - Уимблдоне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное