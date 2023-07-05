Уимблдон: украинка Костюк победила восьмую ракетку мира на старте турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Костюк – Саккари длился 1 час 57 минут. В первом сете украинка уступила 0:6, но сумела улучшить ситуацию во втором и третьем – 7:5, 6:2.

Марта Костюк выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки.

Это первая победа украинки над соперницей из топ-10 рейтинга WTA. Мария Саккари является восьмой ракеткой мира, Марта Костюк – 36.

Уимблдон

Первый круг

5 июля

Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 0:6, 7:5, 6:2