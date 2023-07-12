Уимблдон: украинка Киченок вышла в финал в миксте

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Людмила Киченок и Мате Павич одолели представителей Великобритании Оливию Николлс и Джонни О'Мара - 7:6(6), 4:6, 6:3. Матч длился более 2 часов.

Украинка Киченок впервые в своей карьере выступит в финале Grand Slam.

В финале Уимблдона Киченок и Павлин встретятся с китаянкой Сюй Ифань и Йораном Флигеном из Бельгии. Матч состоится 13 июля.

Уимблдон

Полуфинал

12 июля

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия) - Оливия Николлс/Джонни ОʼМара (Великобритания) - 7:6(6), 4:6, 6:3