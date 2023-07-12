Уимблдон: украинка Киченок вышла в финал в миксте
Украинская теннисистка Людмила Киченок, выступающая на Уимблдоне в паре с хорватом Мате Павичем, вышла в финал турнира в миксте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Людмила Киченок и Мате Павич одолели представителей Великобритании Оливию Николлс и Джонни О'Мара - 7:6(6), 4:6, 6:3. Матч длился более 2 часов.
Украинка Киченок впервые в своей карьере выступит в финале Grand Slam.
В финале Уимблдона Киченок и Павлин встретятся с китаянкой Сюй Ифань и Йораном Флигеном из Бельгии. Матч состоится 13 июля.
Уимблдон
Полуфинал
12 июля
Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия) - Оливия Николлс/Джонни ОʼМара (Великобритания) - 7:6(6), 4:6, 6:3
- 9 июля Элина Свитолина одержала победу над Викторией Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона.
- В 1/4 финала украинка обыграла победившую Игу Швентек, которая является первой ракеткой мира.
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