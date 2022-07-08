Уимблдон: украинка Киченок проиграла в полуфинале парного турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале парного турнира "Уимблдона" пара Киченок - Остапенко проиграли в матче против вторых сеяных турнира - чешского дуэта Барборы Крейчиковой и Екатерины Синяковой.

Счет поединка – 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 16 минут. Людмила Киченок и Елена Остапенко не выполнили ни одного эйса, допустили 5 двойных ошибок.

Киченок стала третьей в истории Украины, сыгравшей в полуфинале парного Уимблдона.

The Championships, Уимблдон

Парный турнир. Полуфинал

8 июля

Барбора Крейчикова (Чехия) / Екатерина Синякова (Чехия) - Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) 6:2 | 6:2

7 июля звезда тенниса российского происхождения Елена Рыбакина призвала прекратить войну в Украине после того, как получила место в финале Уимблдона.

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