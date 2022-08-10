Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время эфира национального телемарафона.

По словам Федорова, украинские партизаны во временно оккупированном Мелитополе повредили штаб "Единой России" и обещают наказать всех причастных к псевдореферендуму.

"Сегодня адская ночь для врагов на территории Мелитополя – третья подряд. Вчера около 22:00 силами сопротивления и партизанами был поврежден штаб "Единой России". Сегодня есть конкретные заявления о том, что объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму на временно оккупированной части территории Запорожской области. Это свидетельствует о том, что силы сопротивления точно будут против (референдума, - ред.) и будут действовать, делать все, чтобы подобное действо не произошло", - сказал Федоров.

Также глава Мелитополя сказал, что российские военные пытаются запугивать людей расстрелом, чтобы те шли на сотрудничество с оккупантами, однако на украинцев угрозы уже не действуют.

"Все пошло с сопротивления наших учителей, которые еще в мае сказали свое четкое "нет" рашистам и пропагандистам. И ни один руководитель управления, директор школы или заведующий детским садом не согласился обучать наших украинских детей по российским программам. Поэтому сейчас перед 1 сентября рашисты запугивают в СМИ людей и говорят, что надо публично расстрелять несколько учителей, тогда с ними будут сотрудничать. Но сопротивление нарастает", - сказал он.

Также сообщается, что более 80% мелитопольских выпускников поступают в украинские и европейские вузы.

"Даже с угрозами расстрела наши дети выбирают европейское будущее... Угрозы уже не действуют. И мы видим, что делают наши партизаны с теми, кто осуществляет эти угрозы", - добавил Федоров.

Мэр Иван Федоров 8 августа сообщил о взрывах в оккупированном россиянами Мелитополе.

Военный эксперт Сергей Згурец предполагает , что Мелитополь должен стать ключевым городом в освобождении Юга.

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