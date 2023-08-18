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Угрозы убийством жителю Черниговщины и пытки: военнослужащему РФ объявлен о подозрении

18 августа, 2023 пятница
12:44
Война с Россией

В Украине объявили о подозрении дежурному военнослужащему РФ, который содержал в бесчеловечных условиях и жестоко пытал мирного жителя Черниговщины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Военному РФ сообщено о подозрении по фактам жестокого обращения и незаконного содержания гражданского лица (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следователей, военные РФ задержали местного мужчину 6 марта 2022 года. Мирного жителя пытали и избивали, чтобы узнать данные о подразделениях ВСУ.

Затем мужчину сутки удерживали на территории села Шестовица Черниговской области в антисанитарных условиях, без верхней одежды на улице при низкой температуре. Ему не оказывали медицинскую помощь, в которой тот нуждался.

Кроме того, военный РФ угрожал мужчине убийством, демонстрируя и направляя в его сторону огнестрельное оружие, также применял другое психологическое насилие.

Фото: ОГПУ


Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Национальная полиция Украины объявила подозрение боевику незаконной вооруженной группировки "ЛНР", который во время оккупации Волчанска в Харьковской области вместе с военными РФ незаконно удерживал и подвергал насилию более 500 гражданских людей.

  • В Мариуполе Росгвардия ужесточила проверку гражданских жителей, советник Мариупольского городского головы сообщил о случаях исчезновения людей.

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