Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Военному РФ сообщено о подозрении по фактам жестокого обращения и незаконного содержания гражданского лица (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следователей, военные РФ задержали местного мужчину 6 марта 2022 года. Мирного жителя пытали и избивали, чтобы узнать данные о подразделениях ВСУ.

Затем мужчину сутки удерживали на территории села Шестовица Черниговской области в антисанитарных условиях, без верхней одежды на улице при низкой температуре. Ему не оказывали медицинскую помощь, в которой тот нуждался.

Кроме того, военный РФ угрожал мужчине убийством, демонстрируя и направляя в его сторону огнестрельное оружие, также применял другое психологическое насилие.

Фото: ОГПУ

Национальная полиция Украины объявила подозрение боевику незаконной вооруженной группировки "ЛНР", который во время оккупации Волчанска в Харьковской области вместе с военными РФ незаконно удерживал и подвергал насилию более 500 гражданских людей.

В Мариуполе Росгвардия ужесточила проверку гражданских жителей, советник Мариупольского городского головы сообщил о случаях исчезновения людей.

согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.