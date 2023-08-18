Угрозы убийством жителю Черниговщины и пытки: военнослужащему РФ объявлен о подозрении
В Украине объявили о подозрении дежурному военнослужащему РФ, который содержал в бесчеловечных условиях и жестоко пытал мирного жителя Черниговщины
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Военному РФ сообщено о подозрении по фактам жестокого обращения и незаконного содержания гражданского лица (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следователей, военные РФ задержали местного мужчину 6 марта 2022 года. Мирного жителя пытали и избивали, чтобы узнать данные о подразделениях ВСУ.
Затем мужчину сутки удерживали на территории села Шестовица Черниговской области в антисанитарных условиях, без верхней одежды на улице при низкой температуре. Ему не оказывали медицинскую помощь, в которой тот нуждался.
Кроме того, военный РФ угрожал мужчине убийством, демонстрируя и направляя в его сторону огнестрельное оружие, также применял другое психологическое насилие.
Фото: ОГПУ
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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