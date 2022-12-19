Об этом сообщает The New York Times.

"Перспектива роста военных угроз, как со стороны Китая, так и со стороны России, стимулирует двухпартийную поддержку увеличения расходов Пентагона, создавая еще один потенциальный бум для производителей оружия, который, вероятно, выйдет за пределы войны в Украине", - отмечает издание.

Известно, что конгресс собирается на следующей неделе окончательно утвердить национальный военный бюджет на текущий финансовый год, который, как ожидается, составит примерно 858 миллиардов долларов, что на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент Байден.

Согласно анализу Центра стратегических и бюджетных оценок, В случае утверждения на этом уровне бюджет Пентагона будет расти на 4,3% в год за последние два года - даже с учетом инфляции.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан охарактеризовал наращивание в стратегическом плане, заявив, что война РФ против Украины выявила недостатки национальной военно-промышленной базы, которые необходимо устранить, чтобы Штаты "могли поддерживать Украину и справиться с непредвиденными обстоятельствами" в других частях света".

Военные расходы Штатов в следующем году должны достичь высочайшего уровня с поправкой на инфляцию со времен пиковых расходов на войны в Ираке и Афганистане в период между 2008 и 2011 годами и второго по величине с поправкой на инфляцию со времен Второй мировой войны. Это больше, чем бюджеты следующих 10 крупнейших правительственных агентств вместе взятых.

Издание подчеркивает, что сочетание российской войны против Украины и понимание того, что наступила новая эра конфронтации сверхдержав, побуждает США обеспечить достаточное реагирование военно-промышленной базы на всплески спроса. В некоторых случаях этот вопрос становится неотложным, поскольку США и их союзники НАТО стремятся сохранить поставки оружия в Украину, не сокращая свои запасы до тревожного уровня.

20 ноября министр обороны США Ллойд Остин высказал мнение, что полномасштабное вторжение России в Украину может побуждать автократов по всему миру к гонке за разработкой ядерного оружия , что может привести к опасной эре ядерного распространения.