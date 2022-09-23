Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер в комментарии журналистам 22 сентября, передает Укринформ.

"Что касается заявлений или анонсов, которые исходят из России, - то они не влияют на продолжение тесного сотрудничества Пентагона с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в ее борьбе", - отмечает он.

Соединенные Штаты будут продолжать переговоры с Украиной о том, что ей нужно в средне- и долгосрочной перспективе, а также сейчас.

"С того места, где мы сейчас сидим, мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу позицию. Конечно, мы будем продолжать внимательно следить за этим и будем серьезно относиться к любой риторике. Но, опять же, на этом этапе мы не видим ничего, что указывало бы на то, что нам нужно изменить наш подход", – отреагировал Райдер на ядерные угрозы.

Также в Пентагоне прокомментировали объявление в РФ частичной мобилизации.

"Со всех сторон это может решить проблему с человеческими ресурсами для России, но неясно, может ли это существенно повлиять на командование и контроль, логистику, обеспечение и, что важно, проблемы с моральным духом, которые мы видели в российских войсках в Украине ", – сказал Райдер.

19 августа стало известно, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $775 млн. Также Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины.

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