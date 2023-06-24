Об этом сказал бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана генерал Альнур Мусаев в эфире Еспресо.

Он отметил, что РФ неоднократно угрожала ударить по "центрам принятия решений" в Украине. Новое заявление Сергея Шойгу связано с осознанием того, что временно оккупированный Крым находится под угрозой, ведь в своей речи он отделил Крым от Белгорода, Курска.

"Это же российские территории, однако именно если на Крым полетит, то применят эти удары, которые и раньше применяли. На мой взгляд, это акт признания того, что на фронте дела совсем плохи. Несмотря на все их заявления, что они уничтожают тысячи бронетехники и другие, мелькнуло понимание, что они ожидают потерю Крыма. И эти постоянные угрозы - ядерные, по центрам принятия решений - связаны с (пока не буду говорить, что с паникой) пониманием, что все идет абсолютно в пользу Украины", - подчеркнул он.