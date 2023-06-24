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Угрозы РФ относительно новых ударов по Украине - признание, что дела на фронте плохи, - генерал Мусаев

24 июня, 2023 суббота
16:38
Война с Россией

Угрозы министра обороны РФ Сергея Шойгу о новых атаках на Украину свидетельствуют о неудачах России на фронте и об осознании угрозы для Крыма

Об этом сказал бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана генерал Альнур Мусаев в эфире Еспресо.

Он отметил, что РФ неоднократно угрожала ударить по "центрам принятия решений" в Украине. Новое заявление Сергея Шойгу связано с осознанием того, что временно оккупированный Крым находится под угрозой, ведь в своей речи он отделил Крым от Белгорода, Курска.

"Это же российские территории, однако именно если на Крым полетит, то применят эти удары, которые и раньше применяли. На мой взгляд, это акт признания того, что на фронте дела совсем плохи. Несмотря на все их заявления, что они уничтожают тысячи бронетехники и другие, мелькнуло понимание, что они ожидают потерю Крыма. И эти постоянные угрозы - ядерные, по центрам принятия решений - связаны с (пока не буду говорить, что с паникой) пониманием, что все идет абсолютно в пользу Украины", - подчеркнул он.

  • 20 июня Сергей Шойгу пригрозил ударами по центрам принятия решений, если Украина использует ракеты HIMARS и Storm Shadow для атак на РФ и Крым.
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