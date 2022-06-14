Угрозы оперативного оцепления наших войск в Северодонецке нет. Враг не контролирует пути коммуникаций, - боец "Легиона Свободы"
Боец "Легиона Свободы" Владимир Назаренко рассказал, что угрозы оцепления группировки украинских войск в Северодонецке нет
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не хочу, чтобы распространялась информация об оперативном окружении наших войск в Северодонецке. Оперативное окружение происходит тогда, когда противник взял под огневой контроль все пути коммуникаций. Этого не произошло. Оперативного окружения наших войск в Северодонецке нет. Враг не имеет блокпостов и опорных пунктов вокруг группировки наших войск. Наши бойцы "Легиона Свободы" под командованием Петра Кузыка находятся на своих позициях. Линию обороны успешно удерживают наши войска. Мы даем решительный отпор оккупантам", - рассказал Назаренко.
Он добавил, что существуют определенные проблемы с коммуникациями и снабжением боеприпасами.
"Из-за того, что последний мост, которым происходили поставки для наших войск, стал непроездным определенные проблемы с поставкой боеприпасов. Однако, как подчеркнул глава областной администрации, коммуникации есть, хотя большой проблемой остается то, что нет проезда для грузовиков с боеприпасами. Хотел бы подчеркнуть и обратиться в военную администрацию, чтобы эту проблему как можно скорее решили", - добавил Назаренко.
- Россия 13 июня попала в северодонецкие предприятия "Азот" и "Стеклопластик" , а также обстреливала другие населенные пункты в Луганской области.
- 14 июня Генштаб сообщил, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и нанесение ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. Сейчас при поддержке артиллерии штурмует Северодонецк .
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