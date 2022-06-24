Угрозы наступления россиян на Харьков нет, - боец ВСУ Варченко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На сегодняшний день оборонные позиции Вооруженных сил Украины не являются оборонными линиями в одну линию. Это многорубежная, эшелонированная оборона в пределах каждого населенного пункта. Поэтому ВСУ могут отходить с одних позиций на более укрепленные в пределах одной территории. Поэтому, если мы говорим о Северодонецке, то здесь не говорится о прорыве российских войск. Наши военные в Северодонецке смогли нанести максимальные потери российским оккупантам", - пояснил Варченко.

Варченко также добавил, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины создали достаточно мощную эшелонированную оборонную линию.

"Что касается Харьковской области, то Вооруженные силы Украины создали мощную эшелонированную линию обороны. Такая линия обороны вокруг Харькова позволяет говорить только об артиллерийских дуэлях с врагом. Угрозы наступления и прорыва нашей обороны в Харьковской области нет. Россияне боятся вступать в прямое сражение с ВСУ. О боях на уровне ДРГ и БТГ сейчас не говорится. Такой угрозы не существует", - добавил Варченко.

В четверг, 23 июня, в результате вражеских обстрелов Харьковской области погибли 2 мирных жителя, еще по меньшей мере 10 человек ранены - среди них двое детей.

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