Угрозы населению нет. Пары азотной кислоты после взрыва цистерны на Луганщине пошли в направлении позиций войск РФ, - Гайдай

Об этом он сообщил в Telegram.



Гайдай отметил, что взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате обстрела россиян.



"Угрозы жизни населения нет. Воевать россияне не умеют - не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки", - написала глава ОВА.

5 апреля в Рубежном Луганской области российские оккупанты взорвали цистерну с азотной кислотой.

9 апреля армия РФ обстреляла цистерну с азотной кислотой возле Рубежного Луганской области.