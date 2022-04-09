Угрозы населению нет. Пары азотной кислоты после взрыва цистерны на Луганщине пошли в направлении позиций войск РФ, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что после взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты возле Рубежного пары распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой
Об этом он сообщил в Telegram.
Гайдай отметил, что взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате обстрела россиян.
"Угрозы жизни населения нет. Воевать россияне не умеют - не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки", - написала глава ОВА.
- 5 апреля в Рубежном Луганской области российские оккупанты взорвали цистерну с азотной кислотой.
- 9 апреля армия РФ обстреляла цистерну с азотной кислотой возле Рубежного Луганской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное