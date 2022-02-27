"Угрозы людям нет" - население Василькова не будут эвакуировать
В то же время жителям Киева советуют плотно закрыть окна из-за пожара на нефтебазе
Об этом сообщили в Киевской государственной городской администрации, передает "Еспресо.TV".
"Внимание — если вы находитесь дома, плотно закройте все окна! В связи с пожаром на нефтебазе в г. Васильков дым и вредные вещества могут разноситься ветром!" – говорится в сообщении.
Между тем спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сказала, что угрозы людям нет, поэтому эвакуировать население из Василькова не планируют. Подробности обещают предоставить впоследствии.
- Напомним, российские оккупанты выпустили крылатые и баллистические ракеты по Василькову. В результате удара загорелась нефтебаза.
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