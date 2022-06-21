"Угрозы Литве и энергетическому давлению": Зеленский назвал аргументы в пользу седьмого пакета санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять седьмой пакет санкций против России
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Во всех переговорах неизменно подчеркиваю – седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что РФ должно ощущать постоянное усиление давления за войну и за агрессивную антиевропейскую политику.
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"Очередные российские угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников по поводу продовольственного кризиса – все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций", - подытожил он.
- Напомним, 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.
- В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.
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