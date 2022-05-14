Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Слова Рогозина и всех остальных – это намерение услужить Путину, попытка показать, что они также угрожают Финляндии и Швеции. Однако эти угрозы не будут иметь никакого рационального воплощения. НАТО – достаточно мощный военно-политический альянс, и теперь РФ вместо 1300 км границы со странами НАТО, РФ будет иметь вдвое больше – 2500 км. Это показываю всю "глубину" стратегического мышления Кремля и самого Путина", – отметил политолог.



Также эксперт добавил, что РФ своими действиями еще больше приблизила Североатлантический альянс. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, уже в этом году Финляндия, непосредственно граничащая с РФ, и Швеция станут окончательными странами-членами НАТО.



“После того как Финляндия станет членом НАТО, с ее территории обычное оружие, даже не ядерные ракеты, а оружие наземного базирования сможет накрыть Петербург – родной город "товарища" Путина, "город трех революций"", – сказал он.

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