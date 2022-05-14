Угрозы Финляндии и Швеции от российских чиновников – это попытка услужить Путину, – политолог Магда
Политолог Евгений Магда убежден, мир должен не "смотреть мультики о сверхзвуковых ракетах РФ", а учитывать реальные факты состоятельности армии России, которые, в частности, видны во время войны в Украине. Следовательно, мир должен понимать, эти угрозы Российской Федерации не имеют никакого рационального воплощения
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Слова Рогозина и всех остальных – это намерение услужить Путину, попытка показать, что они также угрожают Финляндии и Швеции. Однако эти угрозы не будут иметь никакого рационального воплощения. НАТО – достаточно мощный военно-политический альянс, и теперь РФ вместо 1300 км границы со странами НАТО, РФ будет иметь вдвое больше – 2500 км. Это показываю всю "глубину" стратегического мышления Кремля и самого Путина", – отметил политолог.
Также эксперт добавил, что РФ своими действиями еще больше приблизила Североатлантический альянс. В частности, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, уже в этом году Финляндия, непосредственно граничащая с РФ, и Швеция станут окончательными странами-членами НАТО.
“После того как Финляндия станет членом НАТО, с ее территории обычное оружие, даже не ядерные ракеты, а оружие наземного базирования сможет накрыть Петербург – родной город "товарища" Путина, "город трех революций"", – сказал он.
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