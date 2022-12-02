Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мне кажется, что для стран НАТО появился уникальный шанс не решать проблему угрозы со стороны Российской Федерации. Достаточно будет только дать достаточное количество средств, чтобы вооруженные силы Украины могли уничтожить российскую армию", - пояснил Целуйко.

Военный аналитик убежден, что НАТО может демилитаризировать Россию руками Вооруженных сил Украины

"Для НАТО исключительная ситуация, когда угроза, ради которой и создавался и существует этот блок, уменьшается усилиями ВСУ. Если Вооруженным силам Украины предоставить достаточно современного вооружения, то проблема угрозы со стороны России будет решена окончательно. То есть Россия будет демилитаризована и денацифицирована. Если не навсегда, это на очень долгое время", - добавил он.

30 ноября министр МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина в скором времени получит новый пакет помощи от стран НАТО , в который входят средства энергообеспечения, тяжелая артиллерия и бронемашины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb