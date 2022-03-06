Угрозы дефицита продуктов в Украине нет, запасов достаточно на два следующих года, - замминистра экономики
Тарас Высоцкий отметил, что в настоящее время запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сахара и другой продукции в Украине есть двухлетний запас, поэтому "украинцам нет причин паниковать"
Об этом он сказал эфиру телеканала Espreso.TV.
Высоцкий добавил, что есть угроза продовольственной безопасности прежде всего для мира.
"Есть страны, в которых зерно не выращивается, поэтому они зависимы от поставок зерна из Украины. Это страны Ближнего Востока, Северной Африки, Китай и часть ЕС. Украина была в первой тройке экспортеров в мире, прежде всего ячменя, кукурузы и пшеницы. Поэтому оккупации Украина может спровоцировать голод в определенных частях света, ведь Украина кормила более 400 млн человек по всему миру", – подчеркнул Высоцкий.
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Также он добавил: "Сейчас Украина переориентируется на экспорт пищевых продуктов в ЕС, в частности через железнодорожные пути и автотранспорт, вместо морских терминалов. Поэтому пока никаких ограничений по зачислению валюты в Украине нет. Главное, правильная логистика".Читайте также: Россияне панически продают жилье в Крыму, - глава Меджлиса крымскотатарского народа
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