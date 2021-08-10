Угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко нуждаются в жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти - "Европейская Солидарность"

Об этом пишет пресс служба "ЕС".



"Лукашенко фактически легитимизирует так называемые республики ЛДНР, ведь Беларусь признала незаконные документы, позволив въезд на свою территорию по так называемым паспортам и номерным автомобильными знаками из оккупированных Российской Федерацией регионов.



Российские спецслужбы и военные формирования давно чувствуют себя на территории Беларуси как дома. Создание единого союзного государства РФ-Беларусь представляет прямую угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины. Наша фактическая граница с государством-агрессором увеличивается на треть.



Агрессивные намеки диктатора Лукашенко недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению в Украину и оккупации украинских территорий.



Не выдерживают никакой критики призывы Лукашенко к так называемым прямым переговорам с главарями боевиков "ЛДНР". Это публичное подыгрывание кремлевским сценариям подтверждает серьезность угроз на нашей северной границе.



"Европейская Солидарность" призывает украинскую власть к адекватной, оперативной и жесткой реакции.



Необходимо усилить защиту наших границ, увеличить финансирование и обеспечение наших пограничников и военнослужащих.



Украина должна присоединиться к санкционной политике стран Запада против Лукашенко.



Напомним, что именно во времена президента Зеленского фракция "Слуга народа" проголосовала за закупку белорусской электроэнергии, правительство Зеленского покупало энергоносители, фактически финансируя диктаторский режим. И сегодня есть большой риск возврата к этим схемам.



Настаиваем, что на первом своем заседании в сентябре Верховная Рада Украины должна проголосовать инициативы "ЕС" о полном запрете закупки электроэнергии из РФ и Беларуси.



В условиях фактической экономической войны, объявленной Лукашенко Украине, следует максимально отказаться от белорусского экспорта.



Минск как площадка для мирных переговоров становится опасным для украинской делегации в ТКГ.



Лукашенко еще раз подчеркнул, что сегодня Беларусь не является нейтральной страной, а работает полностью в фарватере Кремля. Площадка ТКГ должна быть перенесена.



Украина вместе с международным сообществом должна приложить все усилия, чтобы Лукашенко отвечал за ежедневные нарушения прав человека, пытки и истязания оппозиционеров в белорусских тюрьмах, исчезновения и убийства мирных граждан, несогласных с диктаторским режимом, за передачу военных преступников "вагнеровцев" своему суверену Путину.



Украинская власть, представители которой нередко позволяют себе некорректные и недипломатичные заявления в адрес наших международных партнеров из ЕС и США, а не научились жестко и действенно реагировать на оскорбления в сторону Украины со стороны диктаторских режимов неадекватных правителей.



Следует четко понимать, что так называемый президент Лукашенко год назад исчез как самостоятельный политик. Его устами говорит Кремль. Его действия - это указания Путина. Его враждебные намерения и угрозы являются ничем иным, как намерениями и угрозами российского агрессора. А поэтому за слова Лукашенко должен отвечать и Путин. Украинские власти должны активизироваться и донести этот сигнал и понимание к нашим западным партнерам", - пишет пресс-служба.