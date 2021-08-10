Угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко нуждаются в жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти - "Европейская Солидарность"
Последние заявления так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко, в которых он прибег к прямым угрозам Украиные и намекам на признание незаконно оккупированного РФ украинского Крыма, требуют жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти
Об этом пишет пресс служба "ЕС".
"Лукашенко фактически легитимизирует так называемые республики ЛДНР, ведь Беларусь признала незаконные документы, позволив въезд на свою территорию по так называемым паспортам и номерным автомобильными знаками из оккупированных Российской Федерацией регионов.
Российские спецслужбы и военные формирования давно чувствуют себя на территории Беларуси как дома. Создание единого союзного государства РФ-Беларусь представляет прямую угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины. Наша фактическая граница с государством-агрессором увеличивается на треть.
Агрессивные намеки диктатора Лукашенко недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению в Украину и оккупации украинских территорий.
Не выдерживают никакой критики призывы Лукашенко к так называемым прямым переговорам с главарями боевиков "ЛДНР". Это публичное подыгрывание кремлевским сценариям подтверждает серьезность угроз на нашей северной границе.
"Европейская Солидарность" призывает украинскую власть к адекватной, оперативной и жесткой реакции.
Необходимо усилить защиту наших границ, увеличить финансирование и обеспечение наших пограничников и военнослужащих.
Украина должна присоединиться к санкционной политике стран Запада против Лукашенко.
Напомним, что именно во времена президента Зеленского фракция "Слуга народа" проголосовала за закупку белорусской электроэнергии, правительство Зеленского покупало энергоносители, фактически финансируя диктаторский режим. И сегодня есть большой риск возврата к этим схемам.
Настаиваем, что на первом своем заседании в сентябре Верховная Рада Украины должна проголосовать инициативы "ЕС" о полном запрете закупки электроэнергии из РФ и Беларуси.
В условиях фактической экономической войны, объявленной Лукашенко Украине, следует максимально отказаться от белорусского экспорта.
Минск как площадка для мирных переговоров становится опасным для украинской делегации в ТКГ.
Лукашенко еще раз подчеркнул, что сегодня Беларусь не является нейтральной страной, а работает полностью в фарватере Кремля. Площадка ТКГ должна быть перенесена.
Украина вместе с международным сообществом должна приложить все усилия, чтобы Лукашенко отвечал за ежедневные нарушения прав человека, пытки и истязания оппозиционеров в белорусских тюрьмах, исчезновения и убийства мирных граждан, несогласных с диктаторским режимом, за передачу военных преступников "вагнеровцев" своему суверену Путину.
Украинская власть, представители которой нередко позволяют себе некорректные и недипломатичные заявления в адрес наших международных партнеров из ЕС и США, а не научились жестко и действенно реагировать на оскорбления в сторону Украины со стороны диктаторских режимов неадекватных правителей.
Следует четко понимать, что так называемый президент Лукашенко год назад исчез как самостоятельный политик. Его устами говорит Кремль. Его действия - это указания Путина. Его враждебные намерения и угрозы являются ничем иным, как намерениями и угрозами российского агрессора. А поэтому за слова Лукашенко должен отвечать и Путин. Украинские власти должны активизироваться и донести этот сигнал и понимание к нашим западным партнерам", - пишет пресс-служба.
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