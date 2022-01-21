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Угрозу масштабного вторжения РФ считают реальной 44% украинцев, 53% говорят, что власти прилагают недостаточно усилий для предотвращения этого, - опрос Gradus Research

21 января, 2022 пятница
16:56
Общество россия солдаты

Почти половина граждан Украины заявила, что угроза вторжения России в Украину реальна. 51% опрошенных считает оптимальным формат переговоров с участием США и Европы

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательских компаний Gradus Research.

"В последнее время еще больше усилились ожидания полномасштабного наступления российских войск, сконцентрированных на границах нашего государства. Gradus решил узнать, насколько городское население Украины верит в возможное наступление и готовится ли к нему. По сравнению с осенними настроениями значительно большая часть респондентов оценили вероятность наступления. как высокое", - говорится в сообщении.

Наращивание 44% опрошенных ответило, что угроза вторжения реальна. В декабре прошлого года этот показатель равнялся 26%.

Так, более половины респондентов (53%) считают, что власти прилагают недостаточно усилий для того, чтобы на политическом и оборонном уровнях предотвратить полномасштабное вторжение российских войск.

А треть респондентов затрудняется ответить на этот вопрос.

Несмотря на то, что большинство респондентов считают политическую составляющую предотвращения вторжения необходимой, подавляющая часть респондентов против прямых, без участия международных партнеров, переговоров Украины с РФ.

51% опрошенных считает оптимальным формат переговоров с участием США и Европы.



 

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года. Размер подборки: 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы.

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