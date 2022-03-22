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Угрожают венгерской общине: на Закарпатье спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию

22 мартa, 2022 вторник
09:33
война с Россией ФСБ

На Закарпатье агенты ФСБ РФ попытались устроить провокацию среди венгерской общины области. Украинские власти заранее готовились к подобным спецоперациям, поэтому оккупанты подверглись совместному сопротивлению венгров и украинских правоохранителей

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

Он рассказал, что на территории Закарпатья зафиксировали подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию в области.

Объектом этих мер стала венгерская община. Ее представителям начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами. Отметим, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы желании венгров Закарпатья отсоединиться от Украины и войти в Венгрию.

"Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России", - добавил Никита.

  • Напомним, Организация объединенных наций опровергла заявления России о якобы лабораториях биологического оружия в Украине.

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