Угрожают венгерской общине: на Закарпатье спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

Он рассказал, что на территории Закарпатья зафиксировали подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию в области.

Объектом этих мер стала венгерская община. Ее представителям начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами. Отметим, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы желании венгров Закарпатья отсоединиться от Украины и войти в Венгрию.

"Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России", - добавил Никита.

Напомним, Организация объединенных наций опровергла заявления России о якобы лабораториях биологического оружия в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb