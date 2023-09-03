Россия запустила ударные БПЛА: Воздушные Силы предупредили об опасности
Вечером субботы, 2 августа, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины
Об этом сообщают Воздушные Силы.
"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей", - говорится в сообщении ВС.
По состоянию на 00:26 воздушная тревога объявлена в Запорожской и Луганской областях.
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