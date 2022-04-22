"Угрожают убийствами и пытками родных": глава КрымSOS рассказал, как оккупанты в Херсоне и Крыму принуждают предпринимателей к сотрудничеству
Российские военные похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и вынуждают работать на РФ
Об этом заявил глава правления КрымSOS Денис Савченко
По его словам, российские солдаты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они приходят к руководителям и владельцам логистических компаний и принуждают выполнять их приказы.
“Людей шантажируют и угрожают убийством и пытками родных. Заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов в временно оккупированный Крым и РФ. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз в Херсонскую область российских товаров, что значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и давят, чтобы они налаживали торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их устрашают физической расправой и проблемами с бизнесом”, – сказал Савченко.
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