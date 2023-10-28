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Угрожают штрафами: россияне заставляют мужчин на ТОТ Херсонщины и Запорожье становиться на учет в военкоматах

28 октября, 2023 суббота
14:33
Война с Россией

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне заставляют мужчин становиться на учет в военкомате: отказывающимся угрожают штрафами

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На ТОТ Запорожской и Херсонской областей оккупанты требуют у мужского населения встать на учет в созданные "военкоматы" и угрожают штрафами до 30 тыс. рублей за невыполнение требований", - говорится в сообщении.

В военкоматах мужчинам вручают повестки для мобилизации или, в зависимости от опыта, агитируют заключить контракт.

В Нацсопротивлении призвали игнорировать мобилизацию врага и сообщать о тех, кто причастен к привлечению украинцев в российскую армию.

  • Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил , что риски того, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне проведут масштабную мобилизацию, сейчас достаточно высоки.
Украина
Россия
російська армія
мобилизация
Херсонщина
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окупанти
Запорожская область
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