Угрожают штрафами: россияне заставляют мужчин на ТОТ Херсонщины и Запорожье становиться на учет в военкоматах
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне заставляют мужчин становиться на учет в военкомате: отказывающимся угрожают штрафами
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На ТОТ Запорожской и Херсонской областей оккупанты требуют у мужского населения встать на учет в созданные "военкоматы" и угрожают штрафами до 30 тыс. рублей за невыполнение требований", - говорится в сообщении.
В военкоматах мужчинам вручают повестки для мобилизации или, в зависимости от опыта, агитируют заключить контракт.
В Нацсопротивлении призвали игнорировать мобилизацию врага и сообщать о тех, кто причастен к привлечению украинцев в российскую армию.
- Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил , что риски того, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне проведут масштабную мобилизацию, сейчас достаточно высоки.
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