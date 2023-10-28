Угрожают штрафами: россияне заставляют мужчин на ТОТ Херсонщины и Запорожье становиться на учет в военкоматах

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На ТОТ Запорожской и Херсонской областей оккупанты требуют у мужского населения встать на учет в созданные "военкоматы" и угрожают штрафами до 30 тыс. рублей за невыполнение требований", - говорится в сообщении.

В военкоматах мужчинам вручают повестки для мобилизации или, в зависимости от опыта, агитируют заключить контракт.

В Нацсопротивлении призвали игнорировать мобилизацию врага и сообщать о тех, кто причастен к привлечению украинцев в российскую армию.