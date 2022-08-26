Угрожают "лишить родительских прав": мариупольцев заставляют отдавать детей в школы оккупантов
Во временно оккупированном Мариуполе россияне заставляют родителей отдавать своих детей в оккупационные школы, а в случае отказа угрожают "штрафом" или "лишением родительских прав"
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В связи с нежеланием родителей отдавать детей в школы под оккупацией и попытками приобщить к онлайн-образованию в Украине оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишения родительских прав и изъятию детей из семей", - рассказал Андрющенко.
По данным советника мэра, педагоги-коллаборанты массово рассылают родителям сообщения с угрозами, что в случае отказа отдать детей в оккупационные школы, их будут изымать из семей принудительно.
"Очередное преступление против человечности на марше. В очередной раз призываем мариупольцев к эвакуации. Спасайте себя и своих детей от преступлений российских оккупантов. Пока есть время и возможность", - подытожил Андрющенко.
Среди условий, выдвинутых оккупантами:
- если ребенок не пришел в школу один раз – предупреждение;
- если ребенок не пришел во второй раз – "штраф" в размере 40 тыс. рублей;
- если ребенок не пришел в третий раз – "лишение родительских прав".
- Ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении четырем директорам школ и так называемому министру образования Мариуполя, перешедшим на сторону оккупантов.
- Россияне начали присылать мариупольцам сообщения с предложением вступить в ряды террористической "ЛНР".
- Также оккупанты начали перепись населения, чтобы узнать, сколько местных жителей поддерживает проведение псевдореферендума о присоединении к РФ, и узнали, что большинство мариупольцев – против.
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