Угрожающие направления на севере Украины крепче прикроют инженерными заграждениями, - Наев
Вскоре Житомирское, Ровенское и Волынское направления будут крепче прикрыты соответствующими инженерными заграждениями
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в telegram и опубликовал соответствующее видео.
По его словам, завершена проверка оборонных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений. Администрациям и воинам определены задачи улучшения оборонных рубежей и позиций.
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"В скором времени угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - заверил он.
Также, как отметил Наев, начата тренировка украинских воинов в разных ситуациях. Эта работа будет планово продолжаться и дальше. Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы.
- 10 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении уволено 24 км², на юге – 169 км². На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
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