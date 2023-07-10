Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в telegram и опубликовал соответствующее видео.

По его словам, завершена проверка оборонных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений. Администрациям и воинам определены задачи улучшения оборонных рубежей и позиций.

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"В скором времени угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - заверил он.

Также, как отметил Наев, начата тренировка украинских воинов в разных ситуациях. Эта работа будет планово продолжаться и дальше. Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы.