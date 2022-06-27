Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Сегодня Литва демонстрирует больше мужества, чем вся Еврокомиссия, которая начинает пятиться и искать решения для смягчения санкций против России. Что касается использования Россией силы для пробивания Сувальского коридора, то это неоднократно отрабатывали на российских военных учениях. Однако сегодня более 80% российских военных" группировок сконцентрирована в Украине. Поэтому Россия сама опасается открытия второго фронта", - пояснил Згурец.

Он добавил, что Россия скорее будет провоцировать НАТО на первый шаг, чтобы разрешить конфликт с Литвой.

"Скорее всего, Россия рассматривает вариант, что страны НАТО сделают первый шаг (к конфликту с Кремлем, – ред.), чтобы начать войну с Альянсом. Тогда Путин сможет заявить, что действительно Россия воюет со всем миром. Поэтому Россия пока будет использовать дипломатическое давление и запугивание. Однако очень показательным должен стать саммит НАТО, на котором будет принята новая концепция обороны Альянса. По этой стратегии планируется не отражение агрессии России на страны НАТО, а создание условий, чтобы такой агрессии не произошло", - добавил Згурец. .

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