"Угрожали семье, детям": глава облсовета Николаевщины Замазеева рассказала, как оккупанты пытались заставить ее к сотрудничеству

Об этом сообщила глава облсовета Николаевщины Анна Замазеева.



"Когда-то мы россиян называли братским народом, но они по Библейским канонам совершили страшный грех, за который будут расплачиваться их потомки. Они, как кровный брат Каин, коварно убивший ножом в спину Авеля! Так же действует Россия к украинскому народу", – пишет Замазеева.



Она напомнила, что по состоянию на 19 марта оккупанты уже несколько раз похищали мэров украинских муст, в частности:

Скадовск

Бердянск

Днепрорудное

Мелитополь.

Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейла Ибрагимова.

13 марта стало известно, что в оккупированном Мелитополе похитили главу районного совета Сергея Приму.

16 марта, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил об успешном завершении спецоперации по освобождению мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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Глава облсовета заявила, что еще в первый день войны оккупанты пригласили ее на переговоры, а уже позже начали угрожать."Потом последовали угрозы моей семье, детям, если я не соглашусь на их условия выйти с заявлением о признании "нового мира" и призвать людей к сложению оружия, проведению референдума и так далее. Это заставляло меня скрываться, не позволяло даже поехать в свой дом" , где меня будут искать в первую очередь", – добавила она.