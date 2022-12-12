Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что три местных жителя, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска, работали в "избирательных комиссиях", которые создали оккупанты во время временного захвата части территорий Херсонщины.

Злоумышленники на территории Бериславского района развернули агитационную кампанию "в поддержку фейкового плебисцита". Коллаборанты призвали украинцев приходить на "участки" и голосовать за РФ.

"В случае обеспечения "явки", враг обещал своим приспешникам вознаграждение в размере 50 тыс. российских рублей каждому", - разъясняют в пресс-службе.

Также псевдокомиссия ходила по домам и потребовала поставить нужную "отметку в бюллетенях". Если же украинцы отказывались, то злоумышленники приглашали к разговору вооруженных рашистов, которые врывались в дома и угрожали расстрелом.

"Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона", - пишет СБУ.

Сообщается, что коллаборанты согласились сотрудничать с оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ. А после освобождения района пытались избежать наказания.

Фигурантам объявили подозрение за коллаборационную деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.