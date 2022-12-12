Угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме. В Херсонской области задержали коллаборантов
СБУ задержала в Херсонской области коллаборантов, которые с вооруженными оккупантами врывались в дома и угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Следствие установило, что три местных жителя, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска, работали в "избирательных комиссиях", которые создали оккупанты во время временного захвата части территорий Херсонщины.
Злоумышленники на территории Бериславского района развернули агитационную кампанию "в поддержку фейкового плебисцита". Коллаборанты призвали украинцев приходить на "участки" и голосовать за РФ.
"В случае обеспечения "явки", враг обещал своим приспешникам вознаграждение в размере 50 тыс. российских рублей каждому", - разъясняют в пресс-службе.
Также псевдокомиссия ходила по домам и потребовала поставить нужную "отметку в бюллетенях". Если же украинцы отказывались, то злоумышленники приглашали к разговору вооруженных рашистов, которые врывались в дома и угрожали расстрелом.
"Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона", - пишет СБУ.
Сообщается, что коллаборанты согласились сотрудничать с оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ. А после освобождения района пытались избежать наказания.
Фигурантам объявили подозрение за коллаборационную деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.
Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.
- Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении в государственной измене экс-работнице правоохранительных органов Купянска, которая во время оккупации возглавила подконтрольную россиянам "полицию".
- Служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.
- 2 декабря стало известно, что ГБР завершило специальное досудебное расследование: троим бывшим правоохранителям из Луганщины предъявлены обвинения в государственной измене.
- Сотрудники ГБР во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления.
- СБУ задержала на Николаевщине коллаборанта, продававшего украденное оккупантами имущество украинцев у себя в магазине, за это решисты разрешали мужчине передвигаться по городу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.42
Покупка 39.42Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.87
- Актуальное
- Важное