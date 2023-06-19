Угрожали проверками предпринимателям: ДБР задержало руководство Госпродпотребслужбы Харьковщины
Во время получения "ежемесячной" взятки правоохранители задержали руководителей Госпродпотребслужбы Харьковской области. Чиновники угрожали местным предпринимателям
Об этом информирует ДБР .
"Работники Государственного бюро расследований провели спецоперацию, в ходе которой задержали руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области. Пользуясь своими должностями чиновники длительное время терроризировали местных предпринимателей с требованием платить взятки", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что руководитель Госпродпотребслужбы области и начальник районного управления ведомства возглавили организованную преступную группу, в которую также входили работник службы и гражданское лицо. У каждого из участников была своя функция: от главного руководителя группы до поиска потенциальной жертвы и взыскания с нее денег.
Злоумышленники вытаскивали деньги из предпринимателей, угрожая им проверками, санкциями и штрафами.
Сообщается, что должностные лица выдвинули условие производителю мясной продукции – требовали платить им по 30 тысяч ежемесячно, а в случае отказа обещали проблемы вплоть до прекращения деятельности.
Все четырех участников организованной преступной группы схватили после получения следующей "месячной платы".
В ходе следственных действий правоохранители конфисковали более 100 тыс. долларов и 5 тыс. евро.
Фигуранты объявили о подозрении в получении незаконной выгоды организованной группой лиц.
Им применена мера пресечения в виде ареста с альтернативой залогу от 800 тысяч до миллиона гривен.
Подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
- 12 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал депутата Киевского совета Владислава Трубицына, обвиняемого во взяточничестве, и взыскал в бюджет 9,88 миллиона гривен залога.
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