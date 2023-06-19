Об этом информирует ДБР .

"Работники Государственного бюро расследований провели спецоперацию, в ходе которой задержали руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области. Пользуясь своими должностями чиновники длительное время терроризировали местных предпринимателей с требованием платить взятки", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что руководитель Госпродпотребслужбы области и начальник районного управления ведомства возглавили организованную преступную группу, в которую также входили работник службы и гражданское лицо. У каждого из участников была своя функция: от главного руководителя группы до поиска потенциальной жертвы и взыскания с нее денег.

Злоумышленники вытаскивали деньги из предпринимателей, угрожая им проверками, санкциями и штрафами.

Сообщается, что должностные лица выдвинули условие производителю мясной продукции – требовали платить им по 30 тысяч ежемесячно, а в случае отказа обещали проблемы вплоть до прекращения деятельности.

Все четырех участников организованной преступной группы схватили после получения следующей "месячной платы".

В ходе следственных действий правоохранители конфисковали более 100 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Фигуранты объявили о подозрении в получении незаконной выгоды организованной группой лиц.

Им применена мера пресечения в виде ареста с альтернативой залогу от 800 тысяч до миллиона гривен.

Подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.