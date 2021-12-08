Угрожали массовым расстрелом одногруппников: в Черкасской области задержали двух студентов, которые планировали совершить теракт в колледже

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Информацию о подготовке к массовому расстрелу одногруппников злоумышленники распространили через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Вконтакте".







Следствие установило, что двое студентов колледжа Черкасской области через интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании теракта.







Злоумышленники призвали приобщиться к ним для расправы над сверстниками.







В ходе обысков у задержанных обнаружили два пистолета и средства связи с доказательствами противоправной деятельности. Их отправили на экспертизу.



СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и устанавливает обстоятельства преступления.





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