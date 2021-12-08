Угрожали массовым расстрелом одногруппников: в Черкасской области задержали двух студентов, которые планировали совершить теракт в колледже
В Черкасской области задержаны двух студентов, которые угрожали совершением теракта в колледже
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Информацию о подготовке к массовому расстрелу одногруппников злоумышленники распространили через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Вконтакте".
Следствие установило, что двое студентов колледжа Черкасской области через интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании теракта.
Злоумышленники призвали приобщиться к ним для расправы над сверстниками.
В ходе обысков у задержанных обнаружили два пистолета и средства связи с доказательствами противоправной деятельности. Их отправили на экспертизу.
СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и устанавливает обстоятельства преступления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 30.54Продажа 30.95
- Актуальное
- Важное