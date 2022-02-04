Угрожал журналисту насилием: в Тернопольской области будут судить депутата облсовета
Прокуроры Бережанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Тернопольского областного совета по факту умышленной угрозы насилию журналисту в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Следствием установлено, что в апреле 2021 года депутат облсовета после опубликованного на странице печатного СМИ в социальной сети Фейсбук сообщения о деятельности местной общественной организации, требовал у журналиста прекратить распространение этой информации. Депутат открыто угрожал применением насилия в отношении представителя средства массовой информации и его коллеги редакции", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следственные полиции.
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