Угрожал журналисту насилием: в Тернопольской области будут судить депутата облсовета

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.



Следствием установлено, что в апреле 2021 года депутат облсовета после опубликованного на странице печатного СМИ в социальной сети Фейсбук сообщения о деятельности местной общественной организации, требовал у журналиста прекратить распространение этой информации. Депутат открыто угрожал применением насилия в отношении представителя средства массовой информации и его коллеги редакции", - говорится в сообщении.



Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следственные полиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb