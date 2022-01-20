Угрожал взорвать себя и 10-летнюю дочь: в Ивано-Франковске правоохранители задержали мужчину

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"20 января в 2 ночи на линию 102 поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что заминировал дверь квартиры и угрожал взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена. На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что после трехчасовых переговоров с мужчиной полицейские вошли в квартиру, а мужчина в то время держал в руках нож. При осмотре помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату.



"Правонарушитель, который был в состоянии опьянения, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что франковец ранее привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия", - пишет пресс-служба полиции.



Как известно, следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному подозрении и избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.



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