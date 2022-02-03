Угрожал убийством судье в Facebook: в Киеве мужчина получил год лишения свободы
В Киеве осужден мужчина, который через сообщения в соцсети Facebook угрожал убийством судье
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что в сентябре 2021 года судья Деснянского районного суда города Киева вынесла решение по гражданскому делу о взыскании денежных средств с 51-летнего киевлянина по иску Киевского городского центра занятости.
"Быв не согласен с решением судьи и, желая ей отомстить, мужчина направил в частные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения, содержащие угрозы убийством указанной судье", - говорится в сообщении.
Во время обыска жилья мужчины была обнаружена техника, из которой он отправлял сообщения с угрозами.
Отмечается, что в суде обвиняемый вину признал полностью и искренне раскаялся.
Он признан виновным в совершенном и назначен наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, установлен испытательный срок 1 год.
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