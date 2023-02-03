Угрожал убить королеву Елизавету: мужчина признал обвинения в государственной измене
Мужчина, прибывший в Виндзорский замок с арбалетом и сказал офицеру охраны: "Я здесь, чтобы убить королеву", признал себя виновным в государственной измене
Об этом пишет BBC.
Джасвант Сингх Чейл 25 декабря 2021 года пытался ворваться в Виндзорский замок, где тогда находилась покойная королева Великобритании Елизавета II. Он сказал полицейским: "Я здесь, чтобы убить королеву".
Чейл, работавший в то время в супермаркете Co-op, поднялся на территорию замка с помощью нейлоновой веревочной лестницы и пробыл там около двух часов. Злоумышленник появился в резиденции в маске и вооруженный арбалетом.
В видео, опубликованном на Snapchat за несколько минут до того, как он вошел в замк, Чейл сказал: "Мне жаль, мне жаль за то, что я сделал и что я буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету... Это месть за тех , кто погиб в резне в Джаллианвале Багх в 1919 году. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы".
3 февраля 2023 г. он признал себя виновным в статье 2 Закона о государственной измене, а также во владении боевым оружием и угрозах убийством.
В настоящее время мужчина находится в психбольнице Бродмур, а на судебном заседании присутствовал через видеоконференцию.
- Напомним, ранее журналисты Еспресо писали о покушениях на жизнь королевы Великобритании Елизаветы II: в 1982 году она проснулась и увидела на краю кровати 31-летнего пациента психиатрической клиники Майкла Фагана. Не имея возможности сразу вызвать полицию, королева 10 минут разговаривала с мужчиной о его личных проблемах и отношениях с четырьмя детьми.
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