Угрожал убить королеву Елизавету: мужчина признал обвинения в государственной измене

Об этом пишет BBC.

Джасвант Сингх Чейл 25 декабря 2021 года пытался ворваться в Виндзорский замок, где тогда находилась покойная королева Великобритании Елизавета II. Он сказал полицейским: "Я здесь, чтобы убить королеву".

Чейл, работавший в то время в супермаркете Co-op, поднялся на территорию замка с помощью нейлоновой веревочной лестницы и пробыл там около двух часов. Злоумышленник появился в резиденции в маске и вооруженный арбалетом.

В видео, опубликованном на Snapchat за несколько минут до того, как он вошел в замк, Чейл сказал: "Мне жаль, мне жаль за то, что я сделал и что я буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету... Это месть за тех , кто погиб в резне в Джаллианвале Багх в 1919 году. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы".

3 февраля 2023 г. он признал себя виновным в статье 2 Закона о государственной измене, а также во владении боевым оружием и угрозах убийством.

В настоящее время мужчина находится в психбольнице Бродмур, а на судебном заседании присутствовал через видеоконференцию.