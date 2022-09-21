Угрожал расправой и пытал пленных электрическим током: полковнику Росгвардии объявили подозрение
Полковнику Росгвардии, который во временно оккупированной Херсонской области отдавал приказы пытать пленных, сообщили о подозрении
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Установлено, что заместитель начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Ростовской области полковник полиции с марта 2022 г. руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ на территории временно оккупированной Херсонщины.
В апреле мужчина отдал приказ физически и психологически пытать двух задержанных местных жителей. Таким образом, пытались выяснить их причастность к ВСУ и получить информацию о пребывании украинских защитников и сил обороны.
Мужчин несколько дней содержали в захваченном админздании ГУ ЧП в Херсонской области, а также в местном следственном изоляторе. Там их систематически избивали дубинками, применяли электрический ток и угрожали расправой. Одновременно с этим оккупанты пытались склонить херсонцев к сотрудничеству и предлагали им должности в псевдоохранных органах.
В настоящее время полковник Росгвардия уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК (жестокое обращение с военнопленными).
- Ранее подозрение объявили экс-полицейскому, добровольно согласившемуся работать с оккупантами.
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