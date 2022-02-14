Угрожал полицейским ножом: в Париже на вокзале застрелили мужчину
14 февраля, в 07.00 в Париже на железнодорожных путях вокзала вооруженный мужчина угрожал полицейскому патрулю
Об этом сообщает BFMTV.
Отмечено, что против мужчины было применено штатное оружие.
"Двое сотрудников полиции применили штатное оружие против подозреваемого идущего в их направлении лица с ножом с лезвием около 30 см. Мужчина европейского типа умер. О пострадавших среди полицейских не сообщается... На ножи мужчины была обнаружена антиполицейская надпись", – говорится. в сообщении.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter подтвердил информацию об инциденте.
"Полицейские применили свое оружие, тем самым устраняя любую опасность для себя и для пассажиров", - написал он.
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