Угрожал полицейским ножом: в Париже на вокзале застрелили мужчину

Об этом сообщает BFMTV.



Отмечено, что против мужчины было применено штатное оружие.



"Двое сотрудников полиции применили штатное оружие против подозреваемого идущего в их направлении лица с ножом с лезвием около 30 см. Мужчина европейского типа умер. О пострадавших среди полицейских не сообщается... На ножи мужчины была обнаружена антиполицейская надпись", – говорится. в сообщении.



Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter подтвердил информацию об инциденте.



"Полицейские применили свое оружие, тем самым устраняя любую опасность для себя и для пассажиров", - написал он.

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